В Иркутской области обнаружили подземный бункер с боеприпасами и оружием

В Иркутской области обнаружили подземный бункер с боеприпасами. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе МВД России, в одной из комнат дома правоохранители заметили люк, который вел в подземный бункер. Там находились комнаты с запасами продуктов.
— Стены помещений были укреплены бетоном и изолирующими материалами, в подвале были системы водоснабжения, воздуха и дистанционного наблюдения, — уточнили в полиции.
Также у мужчины изъяли два предмета, которые похожи на пистолеты, боеприпасы, гильзы, силиконовые маски, наручники, ножи. Экспертиза установила, что пистолеты и патроны пригодны для стрельбы. Задержанный объяснил свои действия увлечением инженерным творчеством, назвав обустройство защищенного объекта своим хобби. Он также заявил, что бункер нужен был для выживания в случае глобальной катастрофы.
В отношении 37-летнего мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, хранение или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему». Прокуратура Приангарья направила дело в суд.