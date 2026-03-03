В Иркутской области обнаружили подземный бункер с боеприпасами и оружием

Также у мужчины изъяли два предмета, которые похожи на пистолеты, боеприпасы, гильзы, силиконовые маски, наручники, ножи. Экспертиза установила, что пистолеты и патроны пригодны для стрельбы. Задержанный объяснил свои действия увлечением инженерным творчеством, назвав обустройство защищенного объекта своим хобби. Он также заявил, что бункер нужен был для выживания в случае глобальной катастрофы.