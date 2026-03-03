Москва
В Уфе заочно осудили рэпера Face* за нарушение закона об иноагентах

Суд назначил Ивану Дрёмину* штраф в 250 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд Уфы заочно вынес приговор музыканту Ивану Дрёмину*, известному как Face. Его признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах. Дело рассматривали в отсутствие подсудимого, поскольку он находится в межгосударственном розыске. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Суд установил, что Дрёмин, имеющий статус иноагента, дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, он продолжал размещать в соцсетях публичные сообщения и материалы без указания на то, что они созданы или распространены лицом, выполняющим функции иноагента.

Музыканту назначили штраф в размере 250 тысяч рублей и запретили заниматься администрированием сайтов и электронных сетей сроком на два с половиной года.

* признан иноагентом.

