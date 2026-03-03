Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчанин незаконно поймал 10 тысяч креветок: его будут судить

Незаконно поймавший 10 тысяч креветок крымчанин пойдет под суд.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму жителя Красноперекопского района обвиняют в незаконной добыче водных биоресурсов на сумму более 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Крымчанин совершил преступление в сентябре 2025 года. Мужчина взял с собой ловушечное орудие и в районе села Рисовое поймал креветку черноморскую травяную.

«Всего незаконно было добыто более 10 тысяч экземпляров стоимостью 506 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что обвиняемого задержали сотрудники крымского Погрануправления ФСБ. Уголовное дело направили в суд.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше