Крымчанин незаконно поймал 10 тысяч креветок: его будут судить

В Крыму жителя Красноперекопского района обвиняют в незаконной добыче водных биоресурсов на сумму более 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Крымчанин совершил преступление в сентябре 2025 года. Мужчина взял с собой ловушечное орудие и в районе села Рисовое поймал креветку черноморскую травяную.
«Всего незаконно было добыто более 10 тысяч экземпляров стоимостью 506 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что обвиняемого задержали сотрудники крымского Погрануправления ФСБ. Уголовное дело направили в суд.
