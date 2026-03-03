В Брянской области дрон ВСУ повредил жилой дом

«В результате атаки дронами-камикадзе в селе Случевск поврежден жилой дом. Пострадавших нет», — написал Богомаз.
Губернатор добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
БРЯНСК, 3 мар — РИА Новости. В результате атаки ВСУ поврежден жилой дом в селе Случевск Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
