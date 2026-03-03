Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Брянской области дрон ВСУ повредил жилой дом

БРЯНСК, 3 мар — РИА Новости. В результате атаки ВСУ поврежден жилой дом в селе Случевск Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В результате атаки дронами-камикадзе в селе Случевск поврежден жилой дом. Пострадавших нет», — написал Богомаз.

Губернатор добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.