В Минске пенсионерка десять дней выносила из дома деньги и золото — вот зачем

Кроме того, минчанка предоставила аферистам номера своих банковских карт, с которых было списано еще 14 500 рублей. На протяжении всего времени мошенник был на связи с женщиной, интересовался ее здоровьем, самочувствием родственницы. Он заверял в том, что переданные ранее сбережения в безопасности. В какой-то момент пенсионерка, почувствовав неладное, обо все рассказала сыну, который обратился в милицию. По данному факту заведено уголовное дело.