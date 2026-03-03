В Минске пенсионерка десять дней выносила из дома деньги и золото — вот зачем. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В милицию позвонил сын 64-летней жительницы Минска, которая стала жертвой мошенников. Мужчина сообщил, что его мать передала неизвестным, которые позвонили под предлогом замены счетчиков, код из смс-сообщения.
После этого минчанке уже в мессенджере позвонил лжеправоохранитель. Звонивший заявил о подозрительной активности на счетах женщины и потребовал приехать по названному адресу. Однако пенсионерка отказалась, сославшись на уход за больной родственницей. В ответ на это неизвестный под угрозой обыска в квартире заставил выполнять его требования.
«На протяжении десяти дней пенсионерка отдавала свои сбережения и золотые украшения мошенникам. Она оставила у двери пакет с 15 000 рублей, который забрал курьер, а позже поместила в почтовый ящик пакет с золотыми изделиями и 9 000 рублей», — привели подробности в милиции.
Кроме того, минчанка предоставила аферистам номера своих банковских карт, с которых было списано еще 14 500 рублей. На протяжении всего времени мошенник был на связи с женщиной, интересовался ее здоровьем, самочувствием родственницы. Он заверял в том, что переданные ранее сбережения в безопасности. В какой-то момент пенсионерка, почувствовав неладное, обо все рассказала сыну, который обратился в милицию. По данному факту заведено уголовное дело.
