Под Феодосией разрушается здание ДК: СК завел уголовное дело

Бастрыкин поручил завести уголовное дело об аварийном ДК в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в связи с ненадлежащим содержанием здания дома культуры под Феодосией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дом культуры находится в селе Насыпное. Это здание построили в 1966 году. Оно уже несколько лет находится в аварийном состоянии.

«Фундамент, перекрытия и элементы декора разрушаются, в стенах образовались трещины», — говорится в сообщении.

Однако ремонт в ДК не делают. Больше трех лет массовые мероприятия проводят в неприспособленном малогабаритном помещении ветхого здания бывшего детского сада. Крымские следователи начали проводить проверку. Бастрыкин поручил завести уголовное дело. Руководителю Следкома представят доклад о расследовании.

