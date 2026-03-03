Под Феодосией разрушается здание ДК: СК завел уголовное дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в связи с ненадлежащим содержанием здания дома культуры под Феодосией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Дом культуры находится в селе Насыпное. Это здание построили в 1966 году. Оно уже несколько лет находится в аварийном состоянии.
«Фундамент, перекрытия и элементы декора разрушаются, в стенах образовались трещины», — говорится в сообщении.
Однако ремонт в ДК не делают. Больше трех лет массовые мероприятия проводят в неприспособленном малогабаритном помещении ветхого здания бывшего детского сада. Крымские следователи начали проводить проверку. Бастрыкин поручил завести уголовное дело. Руководителю Следкома представят доклад о расследовании.