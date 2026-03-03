Человек погиб во время пожара в квартире на Моховой улице в Петербурге

Около половины второго часа дня 3 марта в Центральный район срочно вызвали спасателей. Поводом для этого стал пожар в доме 30 на Моховой улице. Огонь охватил обстановку площадью пять квадратных метров. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.