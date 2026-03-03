Человек погиб во время пожара в квартире на Моховой улице в Петербурге

Около половины второго часа дня 3 марта в Центральный район срочно вызвали спасателей. Поводом для этого стал пожар в доме 30 на Моховой улице. Огонь охватил обстановку площадью пять квадратных метров. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
— В результате происшествия погиб один человек, — уточнили в ведомстве.
На ликвидацию пожара бросили силы 15 спасателей и мощности трех спецмашин. Устранить огонь удалось за почти 35 минут. Что стало причиной возгорания, в МЧС России не уточнили. Для этого туда направят дознавателя.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в 2026 году на замену газовых приборов и электрических плит в Петербурге выделят 38 миллионов рублей. Это позволит избежать утечек голубого топлива, коротких замыканий и бытовых пожаров.