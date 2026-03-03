Москва
Жительница Башкирии получила год колонии за ложное обвинение полицейских

Женщина придумала историю об избиении.

Источник: Комсомольская правда

Давлекановский районный суд вынес приговор 38-летней местной жительнице, признанной виновной в заведомо ложном доносе. В июне 2025 года женщина обратилась в районную больницу с ушибами и ссадинами на коленях. При оформлении документов она заявила, что травмы ей нанесли сотрудники полиции, после чего написала заявление в правоохранительные органы.

Позже следствие установило, что полицейские не нарушали закон. Травмы женщина получила при обычном падении и просто выдумала историю об избиении.

Жительница Башкирии вину не признала. Суд приговорил ее к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

