Милиция задержала белоруску, провожавшую пассажирку в аэропорту Минска

Однако со временем белоруска решила двигаться по карьерной лестнице. Она перестала оказывать интимные услуги, а сосредоточилась именно на организаторской работе. Девушки, которые, как и она сама ранее, откликались на информацию про быстрый заработок. Белоруски приезжали в Дубай. Уже на месте обвиняемая брала управление в свои руки. В частности, она искала им клиентов, контролировала график, решала организационные вопросы.