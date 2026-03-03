Милиция задержала белоруску, провожавшую пассажирку в аэропорту Минска. Подробности приводит Следственный комитет.
По информации следствия, 27-летняя жительница Пинского района в сентябре 2023 года нашла в Instagram* объявление, касающееся быстрого заработка. Она перешла по ссылке и узнала, что работа предполагает оказание интимных услуг в Дубае. Для фигурантки условия оказались приемлемыми, и она согласилась.
«Несколько лет она “зарабатывала”, забирая себе половину от стоимости каждого заказа, а вторую отдавала “нанимателю”, — сообщили в ведомстве.
Однако со временем белоруска решила двигаться по карьерной лестнице. Она перестала оказывать интимные услуги, а сосредоточилась именно на организаторской работе. Девушки, которые, как и она сама ранее, откликались на информацию про быстрый заработок. Белоруски приезжали в Дубай. Уже на месте обвиняемая брала управление в свои руки. В частности, она искала им клиентов, контролировала график, решала организационные вопросы.
«Таким образом она курировала деятельность четырех уроженок Беларуси», — заметили в СК.
Сотрудники милиции в момент проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали белоруску в аэропорту в тот момент, когда она отправляла очередную девушку для вылета в Дубай.
Изначально фигурантка признала свою вину. Однако позднее она озвучила версию, что не занималась вербовкой девушек, а просто их сопровождала. Следователи, изучив материалы, детализацию телефонных соединений, переписки в мессенджерах и фотографии, подтвердили преступную деятельность белоруски.
Жительнице Пинска было предъявлено обвинение по части 1 статьи 171−1 Уголовного кодекса — вовлечение в занятие проституцией, а также по части 2 статьи 171 УК — организация и использование занятия проституцией другим лицом, сопряженное с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией. Она заключена под стражу.
