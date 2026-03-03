Евгений Кузнецов принес «Салавату» победу над «Адмиралом» в серии буллитов

Счет открылся только в конце второго периода: за три секунды до сирены хозяева реализовали первое численное преимущество. «Салават» ответил на 47-й минуте третьего периода: Евгений Кузнецов забросил шайбу с передачи Сергея Варлова. Основное время и овертайм не выявили победителя. В серии буллитов Коновалов отразил все три попытки соперников, а единственный точный бросок нанес Евгений Кузнецов. Голкипер уфимцев отразил 26 бросков и одержал свою первую победу в составе команды.