Евгений Кузнецов принес «Салавату» победу над «Адмиралом» в серии буллитов

Уфимский «Салават Юлаев» одержал гостевую победу над владивостокским «Адмиралом» в серии послематчевых бросков.
Счет открылся только в конце второго периода: за три секунды до сирены хозяева реализовали первое численное преимущество. «Салават» ответил на 47-й минуте третьего периода: Евгений Кузнецов забросил шайбу с передачи Сергея Варлова. Основное время и овертайм не выявили победителя. В серии буллитов Коновалов отразил все три попытки соперников, а единственный точный бросок нанес Евгений Кузнецов. Голкипер уфимцев отразил 26 бросков и одержал свою первую победу в составе команды.
Несмотря на успех, «юлаевцы» не смогли досрочно оформить выход в плей-офф, поскольку «Нефтехимик» уступил «Амуру», который продолжает борьбу за попадание в игры на вылет.
Дальневосточное турне «Салавата» продолжится матчем с «Амуром» в Хабаровске 5 марта.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.