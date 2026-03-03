«Хезболла» заявила о ракетном ударе по израильскому военному объекту

«Исламское сопротивление во вторник, 3 марта 2026 года, нанесло ракетный удар по позиции Маян-Барух в Верхней Галилее на севере оккупированной Палестины», — говорится в заявлении.
В коммюнике отмечается, что удары производятся в ответ на израильские удары, которые продолжаются с ноября 2024 года и которые затронули десятки ливанских городов и населенных пунктов, включая южные пригороды Бейрута.
