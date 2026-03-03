Москва
«Хезболла» заявила о ракетном ударе по израильскому военному объекту

БЕЙРУТ, 3 мар — РИА Новости. Ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по израильскому военному объекту в верхней Галилее, говорится в заявлении пресс-службы шиитского сопротивления.

«Исламское сопротивление во вторник, 3 марта 2026 года, нанесло ракетный удар по позиции Маян-Барух в Верхней Галилее на севере оккупированной Палестины», — говорится в заявлении.

В коммюнике отмечается, что удары производятся в ответ на израильские удары, которые продолжаются с ноября 2024 года и которые затронули десятки ливанских городов и населенных пунктов, включая южные пригороды Бейрута.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше