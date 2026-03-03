Уголовное дело возбуждено после гибели женщины и ребенка при пожаре в Омске

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Погибли женщина и ее четырехлетний внук во время пожара в многоквартирном доме.
По предварительным данным, сегодня утром в квартире многоквартирного дома, расположенного по улице Мельничная, 89/2 в Омске, произошел пожар. Во время возгорания погибла 49-летняя женщина и 4-летний ребенок.
По одной из версий, причиной возгорания стало неосторожное обращение с источником открытого огня. В частности, рассматривается версия о непотушенной сигарете как источнике воспламенения.
После тушения пожара сотрудниками МЧС следователем совместно с криминалистами проведен осмотр места происшествия. Изъяты предметы, необходимые для назначения пожарно-технической экспертизы для установления причин пожара.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Специалисты изучают показания свидетелей и анализируют данные с места происшествия.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Следователи напоминают гражданам о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности. Неосторожное обращение с огнем может привести к трагическим последствиям для жильцов многоквартирных домов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
50 омичей эвакуировались из загоревшегося гипермаркета на проспекте Мира.