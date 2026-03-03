Белорус похвастался своей находкой в соцсетях и получил уголовное дело. Подробности сообщает портал МЛЫН.BY.
По информации следствия, 27-летний житель Молодечно днем 12 октября 2025 года в поисках металлических предметов времен Великой Отечественной войны, которые собирал, поехал в лес. Он находился неподалеку от агрогородка Куренец Вилейского района. При помощи металлоискателя и лопаты мужчина нашел в земле старую гранату.
Об опасной находке белорус не стал сообщать в милицию, а решил оставить ее себе для коллекции. Находку он повез домой в электричке. А затем, почистив ее от земли, поставил на полку в комнату общежития. Про обнаруженный трофей мужчина рассказал своим подписчикам в популярной социальной сети.
Информация про незаконные действия жителя Молодечно поступила в пятый отдел управления по городу Минску ГУБОПиК Министерства внутренних дел. Сотрудники милиции изъяли гранату в момент осмотра комнаты.
При проведении экспертизы специалисты установили, что найденный корпус гранаты, который был снаряжен взрывчатым веществом на основе тротила, является боеприпасом, пригодным для производства взрыва.
Следователи в отношении 27-летнего мужчины завели уголовное дело по части 2 статьи 295 Уголовного кодекса — незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение боеприпасов (кроме боеприпасов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию).
