N12 сообщил о гибели нового министра обороны Ирана

2 марта МИД Ирана сообщил, что в первые дни конфликта с американской и израильской стороной в результате ударов погиб министр обороны Исламской Республики Азиз Насирзаде. Маджид ибн аль-Реза был назначен исполняющим обязанности главы Минобороны Ирана.
