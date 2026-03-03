Москва
В Кишиневе задержана банда сутенеров: Их жертвами стали семь девушек в возрасте от 15 до 20 лет

Шесть подозреваемых в возрасте от 20 до 30 лет были задержаны на 30 дней [видео]

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Центра по борьбе с торговлей людьми совместно с прокурорами и при поддержке сотрудников полиции подразделения «Фулджер» ликвидировали в Кишиневе сеть сексуальной эксплуатации семи девушек, сообщает полиция.

С октября 2025 года по февраль 2026-го члены преступной группировки арендовали квартиры в Кишиневе, где организовывали перевозку клиентов, с которыми общались по телефону, используя телефонные карты без подписки, чтобы их было сложнее обнаружить властям.

Клиентов они находили, размещая объявления о предоставлении сексуальных услуг на различных платформах. Жертв, в возрасте от 15 до 20 лет, привлекали ложными обещаниями высокооплачиваемой работы, затем манипулировали ими и угрожали.

Шесть подозреваемых в возрасте от 20 до 30 лет были задержаны на 30 дней.

Расследование продолжается, жертвам оказывается помощь.