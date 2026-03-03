Москва
ПВО уничтожила пять беспилотников над двумя регионами России

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Силы ПВО за восемь часов уничтожили пять беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Третьего марта в период с 08.00 до 16.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

