Жителя Ростовской области осудили за теракт на железной дороге

По данным ведомства, в мае 2024 года 22-летний парень получил задание от неизвестного куратора из мессенджера. За 400 долларов он взломал и поджег релейный шкаф сигнальной установки на участке Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».