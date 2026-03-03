Жителя Ростовской области осудили за теракт на железной дороге

Жителя Ростовской области осудили за теракт. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
По данным ведомства, в мае 2024 года 22-летний парень получил задание от неизвестного куратора из мессенджера. За 400 долларов он взломал и поджег релейный шкаф сигнальной установки на участке Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
Нарушителя быстро нашли. После этого на основе материалов оперативников транспортная полиция возбудила дело по статье «Террористический акт» (ч. 1 ст. 205 УК РФ).
Южный окружной военной суд назначил 11 лет заключения. Первые три года осужденный должен провести в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.
