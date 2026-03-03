Москва
Большегруз загорелся на трассе в Самарской области

В Самарской области пожарные оперативно потушили горящий большегруз.

Источник: центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Во вторник, 3 марта, в 10:24 в пожарно-спасательную часть № 120 поступило сообщение о возгорании большегруза на 1173 километре трассы М-5 «Урал». Об этом сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«На место происшествия выехал расчет из трех человек на пожарной автоцистерне. Пострадавших, к счастью, нет», — говорится в сообщении.

На месте тушения пожара были использованы один ствол «Б» и воздушно-пенный ствол. Пожарные сработали оперативно и эффективно, что позволило предотвратить дальнейшее распространение огня.