Большегруз загорелся на трассе в Самарской области

Во вторник, 3 марта, в 10:24 в пожарно-спасательную часть № 120 поступило сообщение о возгорании большегруза на 1173 километре трассы М-5 «Урал». Об этом сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
«На место происшествия выехал расчет из трех человек на пожарной автоцистерне. Пострадавших, к счастью, нет», — говорится в сообщении.
На месте тушения пожара были использованы один ствол «Б» и воздушно-пенный ствол. Пожарные сработали оперативно и эффективно, что позволило предотвратить дальнейшее распространение огня.