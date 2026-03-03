Москва
Четверо детей и один взрослый отравились в бассейне в Челябинске

Четверо детей и взрослый отравились парами хлора в банном комплексе на Молодогвардейцев в Челябинске. СК начал расследование, а СМИ напоминают, что три года назад в «Атлантиде» уже фиксировали массовое отравление.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следователи СК России возбудили уголовное дело по факту отравления несовершеннолетних в одном из оздоровительных комплексов города Челябинска. Четверо детей почувствовали недомогание после посещения бассейна, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

ЧП произошло 1 марта в банно-развлекательном комплексе на улице Молодогвардейцев. Четверо детей в возрасте от 8 до 13 лет и один взрослый почувствовали себя плохо сразу после возвращения домой. Пострадавшие обратились к медикам с жалобами на головную боль, тошноту, кашель и жжение в глазах.

По результатам проведенной проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

На месте происшествия изъяли техническую документацию заведения, чтобы проверить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил эксплуатации общественных бассейнов. Для установления степени причиненного здоровью вреда назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование дела находится на контроле руководства регионального управления СК.

Как отмечает 74.RU, подобные происшествия в комплексе «Атлантида» на улице Молодогвардейцев происходят не в первый раз. Три года назад трое детей были госпитализированы с симптомами отравления после проведения праздника в этом заведении.