Четверо детей и один взрослый отравились в бассейне в Челябинске

ЧП произошло 1 марта в банно-развлекательном комплексе на улице Молодогвардейцев. Четверо детей в возрасте от 8 до 13 лет и один взрослый почувствовали себя плохо сразу после возвращения домой. Пострадавшие обратились к медикам с жалобами на головную боль, тошноту, кашель и жжение в глазах.