Под Волгоградом неизвестные испортили портреты ветеранов в городском парке

Вандалов из Палласовки ищет полиция.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области неизвестные осквернили память участников Великой Отечественной войны, испортив их портреты в городском парке. Это произошло в Палласовке. Подробности истории о вандализме сообщает полиция региона.

Информацию о преступлении сотрудники МВД увидели во время мониторинга соцсетей. Полиция сразу же отреагировала, на место выехали сотрудники администрации. Они займутся восстановлением стенда с героями, а сотрудники МВД — поиском преступников.

— По данному факту проводится проверка. Принимаются меры к установлению нарушителей, — говорят В ГУ МВД по Волгоградской области.