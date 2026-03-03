Под Волгоградом неизвестные испортили портреты ветеранов в городском парке

В Волгоградской области неизвестные осквернили память участников Великой Отечественной войны, испортив их портреты в городском парке. Это произошло в Палласовке. Подробности истории о вандализме сообщает полиция региона.
Информацию о преступлении сотрудники МВД увидели во время мониторинга соцсетей. Полиция сразу же отреагировала, на место выехали сотрудники администрации. Они займутся восстановлением стенда с героями, а сотрудники МВД — поиском преступников.
— По данному факту проводится проверка. Принимаются меры к установлению нарушителей, — говорят В ГУ МВД по Волгоградской области.