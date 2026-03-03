СК обнародовал детали смертельного ДТП с перевернувшимся авто под Ушачами

Следственный комитет обнародовал детали смертельного ДТП с перевернувшимся авто под Ушачами.
По информации следствия, днем 20 августа 2025 года 48-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Renault, ехал по территории Ушачского района. Неподалеку от деревни Паулье на закруглении дороги водитель не справился с управлением, съехал на обочину, а затем в кювет, где случился занос и авто перевернулось.
В результате аварии 57-летняя пассажирка получила тяжкие телесные повреждения, от которых скончалась. Водитель, придя в сознание, смог выбраться из транспортного средства и вернулся в деревню, откуда вызвал милицию и скорую помощь.
«Установлено, что мужчина на протяжении дня распивал спиртные напитки с соседями. Затем он вместе с одной из участниц застолья поехал в соседнюю деревню. По пути произошло смертельное ДТП», — привели подробности в Следственном комитете.
По результатам лабораторного исследования, в крови водителя было 1,7 промилле этилового спирта.
Проведенный осмотр автомобиля с применением научено-технических средств позволил определить скорость движения транспортного средства. Она оказалась примерно 50 километров в час.
Во время следственного эксперимента, а также автотехнической экспертизы удалось установить, что у водителя была возможность применить экстренное торможение, остановиться до места начала закругления дороги.
Водителю было предъявлено обвинение по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Он заключен под стражу.
Тем временем милиция задержала белоруску, провожавшую пассажирку в аэропорту Минска.
Ранее белорус похвастался своей находкой в соцсетях и получил уголовное дело.
Кроме того, СК сообщил, что на пожаре в многоэтажном доме в Молодечно погибли женщина и ее сын с другом.