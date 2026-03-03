СК обнародовал детали смертельного ДТП с перевернувшимся авто под Ушачами

По информации следствия, днем 20 августа 2025 года 48-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Renault, ехал по территории Ушачского района. Неподалеку от деревни Паулье на закруглении дороги водитель не справился с управлением, съехал на обочину, а затем в кювет, где случился занос и авто перевернулось.