Известно, что стало с жительницей Воронежа, получившей удар лопатой в такси

У пассажирки диагностировали открытый перелом свода черепа.

Источник: АиФ Воронеж

Женщина, получившая открытый перелом свода черепа после удара сапёрной лопатой по голове от таксиста, находится в профильном отделении больницы. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения во вторник, 3 марта.

На данный момент состояние 31-летней пациентки врачи оценивают как близкое к удовлетворительному. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

Напомним, что инцидент произошёл в ночь на 1 марта, когда женщина села в такси вместе с приятелями. Перед поездкой у водителя и пассажиров возник конфликт, который перерос в драку. В ходе неё шофёр ударил горожанку по голове. Подробности — в нашем материале.