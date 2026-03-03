Известно, что стало с жительницей Воронежа, получившей удар лопатой в такси

Напомним, что инцидент произошёл в ночь на 1 марта, когда женщина села в такси вместе с приятелями. Перед поездкой у водителя и пассажиров возник конфликт, который перерос в драку. В ходе неё шофёр ударил горожанку по голове. Подробности — в нашем материале.