В Италии совершено нападение на дальнобойщика из Молдовы: Наш соотечественник получил серьезное ранение

В итальянском городе Парма полиция расследует нападение на 45-летнего водителя грузовика из Молдовы, которое произошло рано утром в субботу, 28 февраля. Мужчина получил серьезное ножевое ранение в руку в результате конфликта на заправочной станции вдоль кольцевой дороги. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, и сейчас его жизни ничего не угрожает.
Инцидент случился около 5:30 утра в сервисной зоне неподалеку от въезда на Мантова. По предварительной версии, между дальнобойщиком и неизвестным пока лицом вспыхнула ссора, причины которой до сих пор не ясны. Нападавший скрылся с места происшествия до приезда правоохранительных органов.
На месте происшествия работали сотрудники квестуры Пармы и криминалисты, которые собирали улики для установления личности преступника. Дело остается запутанным, так как мотивы нападения и личность второго участника конфликта пока не установлены. Полиция продолжает расследование и опрашивает возможных свидетелей происшествия.
