В Италии совершено нападение на дальнобойщика из Молдовы: Наш соотечественник получил серьезное ранение

Инцидент случился около 5:30 утра в сервисной зоне неподалеку от въезда на Мантова. По предварительной версии, между дальнобойщиком и неизвестным пока лицом вспыхнула ссора, причины которой до сих пор не ясны. Нападавший скрылся с места происшествия до приезда правоохранительных органов.