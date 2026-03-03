Москва
В Италии совершено нападение на дальнобойщика из Молдовы: Наш соотечественник получил серьезное ранение

Пострадавшего экстренно доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В итальянском городе Парма полиция расследует нападение на 45-летнего водителя грузовика из Молдовы, которое произошло рано утром в субботу, 28 февраля. Мужчина получил серьезное ножевое ранение в руку в результате конфликта на заправочной станции вдоль кольцевой дороги. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Инцидент случился около 5:30 утра в сервисной зоне неподалеку от въезда на Мантова. По предварительной версии, между дальнобойщиком и неизвестным пока лицом вспыхнула ссора, причины которой до сих пор не ясны. Нападавший скрылся с места происшествия до приезда правоохранительных органов.

На месте происшествия работали сотрудники квестуры Пармы и криминалисты, которые собирали улики для установления личности преступника. Дело остается запутанным, так как мотивы нападения и личность второго участника конфликта пока не установлены. Полиция продолжает расследование и опрашивает возможных свидетелей происшествия.

