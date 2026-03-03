В Екатеринбурге пропали две школьницы

В Екатеринбурге третьи сутки ищут 11-летнюю Зарину Грачеву и 10-летнюю Ксению Коштиеву. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», 1 марта девочки не вернулись домой.
Согласно ориентировке, рост Зарины — 150 сантиметров. У нее нормальное телосложение, темно-русые волосы и серые глаза. В день исчезновения девочка была одета в черную куртку с белыми буквами на спине и черные спортивные брюки. На ней также были бело-черные кроссовки.
Рост Ксении — 140 сантиметров. У девочки худощавое телосложение, светло-русые волосы и серые глаза. Школьница была одета в черную куртку с белыми буквами на спине, розовую кофту с капюшоном, темные брюки и черные ботинки с белой подошвой.
— Похожих девочек видели на Уктусе, Ботанике, в Юго-Западном районе и в центре, однако с помощью общественного транспорта девочки могут оказаться в любом конце города, — уточнили волонтеры «КП-Екатеринбург».
Добровольцы предполагают, что в условиях морозов девочки могли зайти погреться или найти ночлег в одном из подъездов Екатеринбурга. Горожан просят проверить свои подъезды от верхних этажей до подвалов, осмотреть лестничные площадки и технические помещения.
Если вы знаете, где могут находиться девочки, сообщите об этом инфоргу Анастасии по номеру 8−993−104−64−60. Вы также можете обратиться на горячую линию отряда «ЛизаАлерт», набрав 8−800−700−54−52.