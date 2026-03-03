В Уфе курьер мошенников, забравший у жертв 2,6 миллиона, отправился в колонию

В суде выяснилось, что в июле прошлого года молодой человек в переписке согласился стать курьером аферистов. В его задачи входило забирать наличные у пострадавших и переводить их заказчикам. Уже через месяц он получил от трех человек более 2,6 миллиона рублей. В одном из обменных пунктов Уфы юноша купил на эти деньги криптовалюту и отправил ее на электронный кошелек, к которому имели доступ его подельники.