Белгородец поджег тепловоз в Старом Осколе под влиянием аферистов

В ходе совместной операции транспортной полиции, ФСБ, МВД и Росгвардии личность подозреваемого была установлена. По информации от задержанного, аферисты взломали его профили в соцсетях и на «Госуслугах», после чего принудили к поджогу под угрозой распространения личной информации. Денег за выполнение задания мужчина не получал.