Белгородец поджег тепловоз в Старом Осколе под влиянием аферистов

27-летний белгородец поджег тепловоз в Старом Осколе. По словам задержанного, причиной стал шантаж злоумышленников, которые взломали все его аккаунты. Мужчину арестовали, теперь ему грозит длительный тюремный срок.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Белгородской области задержан 27-летний местный житель, подозреваемый в совершении террористического акта на железной дороге. Мужчина поджег локомотив на станции Старый Оскол, заявив позже, что пошел на это из-за шантажа. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Правоохранители получили сообщение о пожаре тепловоза на пятом пути в северном парке от дежурного по станции Старый Оскол. Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции обнаружили разбитое лобовое стекло кабины машиниста и очаг возгорания, который удалось оперативно ликвидировать подручными средствами. Рядом с путями были найдены молоток и канистра с остатками бензина.

В ходе совместной операции транспортной полиции, ФСБ, МВД и Росгвардии личность подозреваемого была установлена. По информации от задержанного, аферисты взломали его профили в соцсетях и на «Госуслугах», после чего принудили к поджогу под угрозой распространения личной информации. Денег за выполнение задания мужчина не получал.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», и по решению суда он заключен под стражу. Расследование дела продолжается.