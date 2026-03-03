Москва
В районе хутора Александровка Ростовской области потушили ландшафтный пожар

300 кв. метров сухой растительности выгорело на территории Мишкинского сельского поселения.

Источник: Комсомольская правда

Днем 3 марта между станицей Мишкинской и хутором Александровка в Ростовской области потушили ландшафтный пожар. Об этом в соцсетях сообщает аксайское управление по предупреждению и ликвидации ЧС (МБУ АР «УПЧС»).

Вызов поступил в 14:42. Между населенными пунктами, на территории Мишкинского сельского поселения, полыхала сухая трава. Всего огнем было охвачено 300 кв. метров. В 15:47 распространение пламени остановили. В 16:03 все полностью потушили.

Угрозы для населенных пунктов и жилых домов не было.

