«Самый кровавый теракт в истории СССР»: лайнер с пассажирами рейса Москва-Чита потерпел крушение в мае 1973 года

18 мая 1973 года потерпел крушение пассажирский лайнер Ту 104А, выполнявший рейс из Москвы в Читу с посадками в Челябинске, Новосибирске и Иркутске. На борту находились 81 человек — пассажиры и 9 членов экипажа. Все погибли спустя полтора часа после вылета из Иркутска. Расстояние от областного центра до Читы — чуть больше 600 километров. Через час после вылета пилоты связались с диспетчером — и связь оборвалась. Как сообщает АиФ-Иркутск со ссылкой на пресс-службу Забайкальского краевого суда, на локаторе зафиксировали облако, типичное для взрыва. Лайнер разрушился в воздухе в 100 км от Читы.