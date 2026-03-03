«Самый кровавый теракт в истории СССР»: лайнер с пассажирами рейса Москва-Чита потерпел крушение в мае 1973 года

18 мая 1973 года потерпел крушение пассажирский лайнер Ту 104А, выполнявший рейс из Москвы в Читу с посадками в Челябинске, Новосибирске и Иркутске. На борту находились 81 человек — пассажиры и 9 членов экипажа. Все погибли спустя полтора часа после вылета из Иркутска. Расстояние от областного центра до Читы — чуть больше 600 километров. Через час после вылета пилоты связались с диспетчером — и связь оборвалась. Как сообщает АиФ-Иркутск со ссылкой на пресс-службу Забайкальского краевого суда, на локаторе зафиксировали облако, типичное для взрыва. Лайнер разрушился в воздухе в 100 км от Читы.
— На следующий день началось расследование. Среди версий: теракт, угон самолёта или действия психически нездорового пассажира. Эксперты установили, что самолёт разломился на три части из-за взрыва, найдены пробоины, похожие на пулевые отверстия — уточнили в суде.
Среди жертв обнаружили тело мужчины с признаками воздействия взрывной волны с близкой дистанции. На борту он выдвинул свои требования. Младший лейтенант Ёжиков дважды выстрелил в преступника. Но перед смертью террорист успел активировать бомбу.