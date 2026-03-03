Два рейса из ОАЭ в Уфу отменили из-за обострения на Ближнем Востоке

Сегодня, 3 марта, в Уфу не прибыли два рейса из Объединенных Арабских Эмиратов. По данным онлайн-табло аэропорта столицы Башкирии, самолет из Шарджи должен был приземлиться еще в 00:40, а борт из Дубая ожидали в 02:45. Оба рейса оказались отменены.
Причина массовых отмен в обострении конфликта на Ближнем Востоке. Аэропорты ОАЭ временно закрыты на прием и отправку воздушных судов, воздушное пространство ряда стран региона также недоступно для гражданской авиации. Это затронуло десятки авиакомпаний по всему миру.
Ранее на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщили, куда обращаться жителям региона, которые оказались в сложной ситуации в Эмиратах и не могут вернуться домой. Власти республики организовали ситуационный центр для координации помощи туристам. Информацию о контактах можно уточнить в официальных источниках.
