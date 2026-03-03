Два рейса из ОАЭ в Уфу отменили из-за обострения на Ближнем Востоке

Сегодня, 3 марта, в Уфу не прибыли два рейса из Объединенных Арабских Эмиратов. По данным онлайн-табло аэропорта столицы Башкирии, самолет из Шарджи должен был приземлиться еще в 00:40, а борт из Дубая ожидали в 02:45. Оба рейса оказались отменены.