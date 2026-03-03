Угрожавших использовать боеприпас арестовали в Дзержинске

По данным следствия, на улице Советской утром 2 марта сотрудники ДПС остановили автомобиль иностранного производства, которым управляла гражданка 1987 года рождения. Ее пассажиры, гражданин 1988 и гражданка 1983 года рождения, выйдя из машины, отказались предоставить полицейским документы и продемонстрировали предмет, похожий на боеприпас. При этом они выкрикивали угрозы использовать его. На что похож боеприпас, полиция не уточняет.