Грузовик обрушил арку и часть фасада Дома Голицына на набережной Фонтанки. Инцидент произошел днем 3 марта. Грузовой автомобиль, выезжая со двора, не учел свои габариты и въехал в арку дома Голицына, расположенного на набережной Фонтанки. В результате памятник архитектуры получил повреждения. Об этом сообщили в ВК-сообществе «Петербург с огоньком».
— Грузовик протаранил фасад Дома, — отметили очевидцы в соцсетях.
К слову, Дом Голицына — это историческое здание, возведенное в 1787—1790 годах. В 1812 году его отреставрировали для князя Голицына. Третий этаж здания связан с именем братьев Тургеневых, здесь собиралось литературное общество «Арзамас». Сейчас здание находится под защитой КГИОП (Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры).
Напомним, ранее дачу советника Слободзинского в Зеленогорске признали региональным памятником.