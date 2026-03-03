Грузовик обрушил арку и часть фасада Дома Голицына на набережной Фонтанки

К слову, Дом Голицына — это историческое здание, возведенное в 1787—1790 годах. В 1812 году его отреставрировали для князя Голицына. Третий этаж здания связан с именем братьев Тургеневых, здесь собиралось литературное общество «Арзамас». Сейчас здание находится под защитой КГИОП (Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры).