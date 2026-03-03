Экс-сотрудница УМПО получила пять лет колонии за взятки на 3,9 млн рублей

Советский районный суд Уфы приговорил бывшую сотрудницу Уфимского моторостроительного производственного объединения к пяти годам лишения свободы. Женщина занимала должность ведущего специалиста отдела материально-технического обеспечения и за определенную плату решала вопросы подрядчиков и контрагентов.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, она помогала ускорять оплату по договорам и обеспечивала лояльное отношение к поставщикам. Чтобы не светиться, взятки переводила на счета родственников. Общая сумма незаконных вознаграждений достигла 3,9 миллиона рублей.
Все эти деньги у женщины изъяли и обратили в доход государства. После освобождения экс-сотруднице крупнейшего завода республики еще четыре года нельзя будет работать в сфере госзакупок, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.
