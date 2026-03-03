Москва
В Воронеже на улице Лазурной нашли тело пожилой женщины

Труп отправили на судмедэкспертизу.

Источник: Комсомольская правда

Днем 3 марта в Воронеже было обнаружено тело 63-летней женщины. Трагедия произошла на улице Лазурной, у дома № 1. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД.

На место происшествия оперативно прибыли медики. Примерно в 14.00 осмотревший тело фельдшер предварительно констатировал, что смерть пенсионерки наступила внезапно. Она сообщила об этом в полицию.

Признаков насильственной смерти, по данным оперативников, на теле не зафиксировано.

Точная причина гибели женщины будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.