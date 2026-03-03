«Бабушка» оказалась 30-летним мужчиной: На границе с Молдовой задержали украинца, который выдавал себя за 71-летнюю пенсионерку

Местная жительница, находившаяся за рулем автомобиля, пыталась убедить пограничников, что везет свою знакомую 1954 года рождения. Пассажир был плотно укутан в платок и старательно избегал любого общения с правоохранителями, в то время как водительница инициативно отвечала на вопросы за него. Подозрения подтвердились, когда пограничники потребовали снять платок для установления личности: под слоями женской одежды скрывался мужчина призывного возраста.