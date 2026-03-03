Женские консультации Башкирии до 2030 года оборудуют детскими комнатами

В министерстве труда и соцзащиты Башкирии предложили проводить для многодетных семей специальные дни медосмотров. Замминистра Татьяна Саубанова пояснила, что удобнее всего организовать такие приемы по субботам.
В этот день, по ее словам, дети могут остаться с бабушками, а родители могут спокойно пройти врачей, обследования и узких специалистов. В некоторых случаях осмотр займет два-три этапа, но все будет заранее спланировано и удобно. В районных больницах, где есть и детские, и взрослые отделения, можно будет обследоваться всей семьей вместе с детьми.
Кроме того, до 2030 года в республике планируют оснастить все женские консультации детскими комнатами. Сейчас такие уголки есть в 40 учреждениях.
