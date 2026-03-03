Глава Темрюкского района опроверг информацию об обысках

Ранее региональные издания писали, что у руководителя района якобы провели следственные действия дома и в служебном кабинете. Согласно этим публикациям, после завершения мероприятий Федора Бабенкова отпустили, при этом следствие не предъявило ему обвинений. Предполагалось, что он может проходить свидетелем по одному из уголовных дел. Глава района полностью опроверг и эту версию.