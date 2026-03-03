Ужасное убийство произошло 2 марта в селе Карагасаны Штефан-Водского района. 19-летний сельчанин распивал алкоголь с 32-летним знакомым. В какой-то момент между приятелями вспыхнула ссора: старший схватил лопату и несколько раз ударил оппонента по голове.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 19-летнего парня. Нападавший был задержан на 72 часа, полиция возбудила уголовное дело.
Оппозиционный депутат Василий Костюк утверждает, что прежде убитый совершил несколько крупных ограблений в домах. Местные об этом знали, но полиция была занята политическими оппонентами Майи Санду.
Костюк даёт понять, что убийство молодого мужчины — самосуд на фоне отсутствия веры в правосудие.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!б.
Читайте также:
В новом учебнике для молдавских школьников гитлеровский план «Барбаросса» назван «величайшей военной операцией»: «На самом деле, это великая фашистская операция по уничтожению жителей СССР, все остальное ложь!».
Историк Борис Шаповалов считает, что родителям надо возмущаться, обращаться в парламент, к президенту страны, писать министру, объясняя, что написанное в учебнике — это неправда (далее…).
Молдавские власти действуют в худших традициях советского времени, запрещая все подряд: Почему КСТР волнует, на каком языке я смотрю футбол.
Есть много обращений от недовольных телезрителей, но Координационный совет по телевидению выступает в роли палача интересного ТВ-контента (далее…).
Адвокат Алина Палий: «Президентку Молдовы Санду освистали студенты юрфака после слов, что адвокатура — одна из самых коррупционных профессий».
Президентка решила рассказать будущим юристам, что их профессию скоро «оптимизирует» ИИ, перед встречей зал обнюхали поисковые собаки, главу государства сопровождали шесть телохранителей (далее…).