Крыша Нижегородского кремля рухнула под тяжестью снега

Деревянная кровля прясла крепостной стены в районе Кладовой башни Нижегородского кремля обрушилась под тяжестью снега. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили в пресс-службе администрации музея-заповедника.

На месте происшествия уже начались экстренные работы. Музей-заповедник планирует завершить срочные противоаварийные мероприятия до 6 марта. После этого участок вновь откроют для туристов. Однако полноценное восстановление объекта намечено только на конец мая, передает Telegram-канал NewsNN.

Еще в 2024 году в историческом здании дворца Сомерсет-хаус в центре Лондона начался сильный пожар. Огонь охватил кровлю здания. На месте работали сотрудники экстренных служб.

Другой масштабный пожар во Франции произошел в 2019 году. На территории собора Парижской Богоматери произошло серьезное возгорание, в результате которого существенно выгорело здание храма, рухнули кровля, часы и шпиль.

Президент Франции Эммануэль Макрон практически сразу же объявил о сборе средств и ресурсов на восстановление святыни, пламя в которой полыхало на протяжении 12 часов до ликвидации очага возгорания.