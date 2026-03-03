Крыша Нижегородского кремля рухнула под тяжестью снега

На месте происшествия уже начались экстренные работы. Музей-заповедник планирует завершить срочные противоаварийные мероприятия до 6 марта. После этого участок вновь откроют для туристов. Однако полноценное восстановление объекта намечено только на конец мая, передает Telegram-канал NewsNN.