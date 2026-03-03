Москва
В Башкирии средняя зарплата к концу года должна подняться на 11,4%

К концу 2026 года среднемесячный доход должен увеличиться минимум на 11,4%

Источник: Комсомольская правда

Министр семьи, труда и соцзащиты Башкирии Ольга Кабанова на расширенном заседании коллегии ведомства озвучила цель по росту зарплат в республике. К концу 2026 года среднемесячный доход должен увеличиться минимум на 11,4 процента. По ее словам, в 2025-м он уже вырос на 10 процентов и достиг 74,4 тысячи рублей. С учетом инфляции реальная зарплата составила 101,3 процента.

Однако позиции региона в рейтингах немного ослабли. Среди субъектов Приволжского округа Башкирия опустилась на седьмое место, хотя в 2022-м была третьей, а в 2023-м — четвертой. В общероссийском списке республика заняла 48-ю строчку, тогда как два года назад находилась на 39-м месте.

Чтобы исправить ситуацию, Кабанова поручила до 1 июля подготовить конкретные предложения и дорожную карту по повышению доходов жителей.

