Замдиректора техникума под Воронежем осудят за взятки от студентов на 140 тысяч

Преподаватель за деньги писал дипломные работы десяти учащимся и обеспечивал им успешную защиту.

Источник: Комсомольская правда

Бывший замдиректора Лискинского техникума железнодорожного транспорта имени Ковалёва предстанет перед судом по обвинению в получении взяток. Уголовное дело в отношении преподавателя возбуждено и расследовано региональным управлением СКР. Информация об этом поступила во вторник, 3 марта.

По версии следствия, противоправная деятельность обвиняемого длилась более трех лет. В период с апреля 2020 года по май 2023-го преподаватель систематически получал деньги от десяти студентов техникума. Взамен на вознаграждение он оказывал учащимся услуги по подготовке дипломных работ и оформлял на них положительные отзывы, что гарантировало студентам успешную защиту.

Общая сумма взяток, полученных замдиректора, превысила 140 тысяч рублей. Преступная схема была пресечена благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте.

В ходе предварительного следствия дипломные работы студентов, защищенные с помощью взяток, были признаны недействительными. Чтобы обеспечить исполнение приговора в части штрафных санкций, суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Бывшему руководителю техникума грозит наказание вплоть до лишения свободы.