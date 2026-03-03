Замдиректора техникума под Воронежем осудят за взятки от студентов на 140 тысяч

По версии следствия, противоправная деятельность обвиняемого длилась более трех лет. В период с апреля 2020 года по май 2023-го преподаватель систематически получал деньги от десяти студентов техникума. Взамен на вознаграждение он оказывал учащимся услуги по подготовке дипломных работ и оформлял на них положительные отзывы, что гарантировало студентам успешную защиту.