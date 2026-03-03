Замдиректора техникума под Воронежем осудят за взятки от студентов на 140 тысяч

Бывший замдиректора Лискинского техникума железнодорожного транспорта имени Ковалёва предстанет перед судом по обвинению в получении взяток. Уголовное дело в отношении преподавателя возбуждено и расследовано региональным управлением СКР. Информация об этом поступила во вторник, 3 марта.
По версии следствия, противоправная деятельность обвиняемого длилась более трех лет. В период с апреля 2020 года по май 2023-го преподаватель систематически получал деньги от десяти студентов техникума. Взамен на вознаграждение он оказывал учащимся услуги по подготовке дипломных работ и оформлял на них положительные отзывы, что гарантировало студентам успешную защиту.
Общая сумма взяток, полученных замдиректора, превысила 140 тысяч рублей. Преступная схема была пресечена благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте.
В ходе предварительного следствия дипломные работы студентов, защищенные с помощью взяток, были признаны недействительными. Чтобы обеспечить исполнение приговора в части штрафных санкций, суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Бывшему руководителю техникума грозит наказание вплоть до лишения свободы.