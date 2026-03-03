Москва
Стало известно, где ищут пропавшую две недели назад в Мурманске девушку

22-летняя Анжелика Гончарова пропала еще 20 февраля, однако заявка на ее поиск поступила волонтерам лишь 1 марта.

Источник: Аргументы и факты

Пропавшую почти две недели назад в Мурманске 22-летнюю Анжелику Гончарову начали искать лишь 1 марта, сообщила в беседе с aif.ru представитель регионального отряда «ЛизаАлерт» Дарья Дмитриевна.

Напомним, девушка живет в районе Росляково, который расположен на восточном побережье Кольского залива. Анжелика перестала выходить на связь 20 февраля, однако заявка на ее поиск была подана лишь 1 марта.

В день пропажи девушка была одета в черную куртку, черную кофту, синие джинсы, белые кроссовки и черную кепку. Рост Анжелики, по данным с ориентировки, около 170 см, телосложение худощавое.

«Заявка на поиск поступила в отряд 1 марта. На данный момент добровольцами проверены медицинские учреждения. Сейчас мы активно распространяем ориентировку в социальных сетях и ищем свидетелей или тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей», — сообщили в поисковом отряде.

Волонтеры просят позвонить на горячую линию отряда тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Гончаровой.

Ранее стало известно, что в Краснодаре ищут 16-летнюю девушку, которая поменяла имя и скрывала поклонника.