Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британские ВВС сбили беспилотники над Иорданией

Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF) сбили беспилотники над Иорданией, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Источник: AP 2024

Дроны были уничтожены истребителями «Тайфун» при помощи самолета-заправщика Voyager, уточнили в Sky News. Кроме того, британское подразделение по борьбе с беспилотниками также перехватило дроны в воздушном пространстве Ирака.

3 марта Иордания открыла воздушное пространство для гражданской авиации, отменив ранее введенные ограничения на полеты на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Великобритания с 2014 года участвует в коалиции против «Исламского государства» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России) и держит в регионе постоянную авиационную группировку. Эти самолеты регулярно работали по целям в Ираке и Сирии и поддерживали иорданские вооруженные силы. На фоне войны с Ираном Великобритания расширила задачи этого контингента, им разрешили перехватывать беспилотники, которые представляют угрозу для Иордании, Ирака и коалиционных баз.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше