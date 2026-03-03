Британские ВВС сбили беспилотники над Иорданией

Великобритания с 2014 года участвует в коалиции против «Исламского государства» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России) и держит в регионе постоянную авиационную группировку. Эти самолеты регулярно работали по целям в Ираке и Сирии и поддерживали иорданские вооруженные силы. На фоне войны с Ираном Великобритания расширила задачи этого контингента, им разрешили перехватывать беспилотники, которые представляют угрозу для Иордании, Ирака и коалиционных баз.