BBC: на Украине мобилизовали экс-главу Госпогранслужбы Дейнеко

Бывшего руководителя Госпогранслужбы (ГПСУ) Сергея Дейнеко, обвиняемого в коррупции, мобилизовали, сообщила украинская служба BBC, ссылаясь на источник в ведомстве.
Сообщается, что Дейнеко после отправки в ВСУ назначили командиром 3-го погранотряда, который выполняет задачи на передовой.
Ранее украинский журналист Виталий Глагола сообщил, что Дейнеко уволили из ГПСУ по состоянию здоровья.
Напомним, в январе сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к бывшему главе Госпогранслужбы. По данным украинских СМИ, его вместе с двумя сотрудниками ведомства подозревают в получении взяток за контрабанду сигарет. Позднее стало известно, что Дейнеко освободили из-под стражи под залог в размере $233 тысяч.