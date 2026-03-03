BBC: на Украине мобилизовали экс-главу Госпогранслужбы Дейнеко

Напомним, в январе сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к бывшему главе Госпогранслужбы. По данным украинских СМИ, его вместе с двумя сотрудниками ведомства подозревают в получении взяток за контрабанду сигарет. Позднее стало известно, что Дейнеко освободили из-под стражи под залог в размере $233 тысяч.