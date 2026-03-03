Москва
BBC: на Украине мобилизовали экс-главу Госпогранслужбы Дейнеко

Против бывшего сотрудника ведомства расследуют дело о коррупции.

Источник: Аргументы и факты

Бывшего руководителя Госпогранслужбы (ГПСУ) Сергея Дейнеко, обвиняемого в коррупции, мобилизовали, сообщила украинская служба BBC, ссылаясь на источник в ведомстве.

Сообщается, что Дейнеко после отправки в ВСУ назначили командиром 3-го погранотряда, который выполняет задачи на передовой.

Ранее украинский журналист Виталий Глагола сообщил, что Дейнеко уволили из ГПСУ по состоянию здоровья.

Напомним, в январе сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к бывшему главе Госпогранслужбы. По данным украинских СМИ, его вместе с двумя сотрудниками ведомства подозревают в получении взяток за контрабанду сигарет. Позднее стало известно, что Дейнеко освободили из-под стражи под залог в размере $233 тысяч.