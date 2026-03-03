В Брянской области дроны ВСУ повредили жилой дом

«Очередной удар укронацисты нанесли по Стародубскому муниципальному округу. ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Понуровка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате атаки поврежден жилой дом», — написал Богомаз на платформе Max.
Губернатор отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
