Пожар с громкими хлопками произошел на Юго-Западе Москвы

На Изюмской улице в районе Южное Бутово на Юго-Западе Москвы произошел пожар, сопровождающийся громкими хлопками. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили в столичных Telegram-каналах.
На кадрах можно увидеть мощное пламя и густой черный дым, который поднимается выше жилых многоэтажек. На фоне слышно несколько хлопков. Как пишет «Москва с огоньком», предположительно, в одном из домов в зоне возгорания могут находиться баллоны с газом.
Ранее автомобиль сгорел около ж/д станции у деревни Толстопальцево в Новой Москве. После того как потушили пожар, в салоне машины обнаружили тело человека. На место прибыли полицейские для установления личности погибшего.