Пожар с громкими хлопками произошел на Юго-Западе Москвы

На кадрах можно увидеть мощное пламя и густой черный дым, который поднимается выше жилых многоэтажек. На фоне слышно несколько хлопков. Как пишет «Москва с огоньком», предположительно, в одном из домов в зоне возгорания могут находиться баллоны с газом.