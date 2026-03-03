Над Белгородской и Орловской областями сбили два украинских дрона

Боевая работа велась с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Один дрон самолётного типа сбили над Белгородской областью, ещё один — над Орловской.
Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. В Минобороны уточнили, что восемь дронов сбили над Крымом, пять — над Белгородской областью и три — над Астраханской. Все цели самолётного типа своевременно обнаружили и ликвидировали. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.
