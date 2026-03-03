В Москве хаски загрыз краснокнижного бобра

В районе Нагатинский затон у ЖК «Ривер Парк» в Москве собака породы хаски напала на бобра и загрызла его. Хозяин выгуливал питомца без поводка и не смог предотвратить нападение. Животное пыталось защищаться, но погибло от укусов. Видыо жуткого нападения завирусилось в Сети.