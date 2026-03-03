СМИ: Площадь пожара в Южном Бутове превысила 200 квадратных метров

Площадь пожара на Изюмской улице в Южном Бутове превысила 200 квадратных метров. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил Telegram-канал «112».
Уточняется, что возгорание началось в частном доме. Здание и прилегающие хозпостройки обрушились. Также есть угроза перехода огня на соседние здания.
По предварительной информации канала, пострадавших в результате пожара нет.
Однако официального подтверждения этой информации от оперативных служб не поступало.
О возгорании стало известно вечером того же дня. По информации СМИ, в одном из домов в зоне возгорания могут находиться баллоны с газом.