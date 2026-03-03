Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Площадь пожара в Южном Бутове превысила 200 квадратных метров

Площадь пожара на Изюмской улице в Южном Бутове превысила 200 квадратных метров. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил Telegram-канал «112».

Площадь пожара на Изюмской улице в Южном Бутове превысила 200 квадратных метров. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил Telegram-канал «112».

Уточняется, что возгорание началось в частном доме. Здание и прилегающие хозпостройки обрушились. Также есть угроза перехода огня на соседние здания.

По предварительной информации канала, пострадавших в результате пожара нет.

Однако официального подтверждения этой информации от оперативных служб не поступало.

О возгорании стало известно вечером того же дня. По информации СМИ, в одном из домов в зоне возгорания могут находиться баллоны с газом.