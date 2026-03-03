Дрон ВСУ повредил жилой дом в Стародубском округе Брянской области

Глава региона назвал произошедшее очередным варварским ударом со стороны противника. В результате атаки повреждён жилой дом. По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте работают оперативные и экстренные службы. Специалисты обследуют территорию и оценивают масштаб разрушений.
Стародубский округ регулярно попадает под удары беспилотников. Власти региона призывают жителей соблюдать меры безопасности и оперативно реагировать на сигналы оповещения.
Ранее Life.ru писал, что трагедия произошла в Белгородской области — там при атаке украинского беспилотника погиб мирный житель. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что мужчина скончался на месте после детонации дрона в селе Головчино. Бригада скорой помощи не успела спасти его — удар оказался смертельным.
