Дрон ВСУ повредил жилой дом в Стародубском округе Брянской области

Ранее Life.ru писал, что трагедия произошла в Белгородской области — там при атаке украинского беспилотника погиб мирный житель. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что мужчина скончался на месте после детонации дрона в селе Головчино. Бригада скорой помощи не успела спасти его — удар оказался смертельным.