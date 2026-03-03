Движение в Южном Бутове частично перекрыли из-за сильного пожара

Автомобильное движение по Изюмской и 1-й Северодонецкой улицам временно перекрыли из-за сильного пожара. Оперативные службы города работают на месте случившегося. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.