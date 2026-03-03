Движение в Южном Бутове частично перекрыли из-за сильного пожара

Автомобильное движение по Изюмской и 1-й Северодонецкой улицам временно перекрыли из-за сильного пожара. Оперативные службы города работают на месте случившегося. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Вечером 3 марта на Изюмской улице в районе Южное Бутово произошел пожар, сопровождающийся громкими хлопками. Предположительно, в одном из домов в зоне возгорания могут находиться баллоны с газом. Согласно последним данным, площадь возгорания превысила 200 квадратных метров.